Dieu du ciel! bénie depuis 20 ans

Stéphane Ostiguy, qui avait entamé un doctorat en biologie, a laissé tomber ses études pour cofonder la brasserie. Vingt ans plus tard, on peut dire que le pari est réussi.

Trois bières marquantes

LA PÉCHÉ MORTEL

«C'est elle qui nous a mis sur la map en 2002-2003», se souvient Stéphane Ostiguy, à propos de cette bière propulsée par RateBeer, où elle a maintenu sa popularité au fil des ans. Stout au café aux accents torréfiés, elle est très caractérielle (9,5 %).

LA MORALITÉ

«Elle a eu un gros impact, on a commencé à l'embouteiller en 2013. C'est notre meilleur vendeur aujourd'hui», explique M. Ostiguy. Originellement, cette IPA américaine à l'amertume tranchante avait été créée en collaboration avec John Kimmich, de la brasserie vermontoise The Alchimist.

SOLSTICE D'ÉTÉ AUX FRAMBOISES

Initialement brassée une ou deux fois par été, cette bière à l'acidité affirmée provoquait des razzias complètes dans les dépanneurs. «C'est une bière longue et techniquement difficile à brasser. Il y a énormément de framboises à rajouter en fin de processus, on a même dû adapter nos équipements», précise M. Ostiguy.

L'institution voit grand pour célébrer ses 20 ans

Aujourd'hui, la brasserie souffle ses 20 bougies. Le temps d'une journée, Dieu du ciel! deviendra également Dieu du sous-sol!, puisque l'étage inférieur de l'église Saint-Enfant-Jésus du Mile End, à un jet de pierre du pub, sera loué pour la journée. Une partie à l'extérieur de l'édifice sera aussi investie.

«Nous avons invité une vingtaine de brasseries du Québec et trois du Vermont. On s'est adressé à ceux avec qui on a développé une belle amitié, pour offrir une belle sélection de bières», indique Stéphane Ostiguy. Ainsi, on trouvera 85 bières à déguster et une carte gastronomique alléchante.

Pour l'occasion, la brasserie ressort sa bière d'anniversaire, la Quintessence, brassée seulement tous les cinq ans. «C'est une bière forte, une hybride entre une scotch ale et un barley wine. On lui fait passer huit mois dans des barils de chêne qui viennent de servir pour la liqueur d'érable», précise M. Ostiguy.

Nouveauté en vue: la On rajeunIPA, qui se veut dans la lignée des New England IPA, «dans la tendance actuelle», selon M. Ostiguy. Comme quoi on peut prendre de la bouteille tout en restant dans le vent.

L'entrée est gratuite, les participants ne paient que ce qu'ils consomment. Pas de réservation ni de prévente. Le pub (100 places) servira de 13 h à 3 h du matin, l'église (700 places) sera ouverte de 13 h à 1 h du matin.