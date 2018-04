Une fin de semaine 100% IPA

Amateurs d'India Pale Ale (et vous êtes nombreux): cet événement est pour vous. Lors d'une soirée de dégustation consacrée entièrement à ce nectar si prisé, le mouvement Je bois local offrira une vingtaine de bières IPA québécoises, parmi lesquelles des primeurs disponibles pour la première fois à Québec.

C'est le cas de la IPA à l'hibiscus du Bilboquet (à Saint-Hyacinthe), et de la IPA du Nord-Est de chez Frampton Brasse (en Beauce), pour ne nommer que celles-là. De la bière en cask sera également offerte. Et afin de plaire aux gourmands, La Souche sera sur place pour concocter poutines et boules frites de fromage en crotte. Après quoi, la nuit sera bonne!

Samedi de 19h à 23h au sous-sol de l'église Saint-Fidèle. Entrée: de 39 $ (pour 10 dégustations) à 49 $ (pour 15 dégustations).