 Une bière au homard concoctée en Nouvelle-Écosse 

Une microbrasserie de la Nouvelle-Écosse a décidé de fusionner deux produits locaux très populaires dans les Maritimes: la bière et le homard.

La brasserie Saltbox, de Mahone Bay, concocte actuellement sa première bière Crustacean Elation, dans laquelle les homards entiers sont plongés dans le processus dès le début du brassage.

Patrick Jardine a indiqué que l'idée fermentait depuis quelque temps et qu'on avait décidé de tenter le coup, d'autant plus que bière et homard s'accordent déjà très bien à table. Mais M. Jardine avoue que tout le monde n'a pas été conquis d'emblée par l'idée de mélanger ainsi les deux produits.

Les homards sont ajoutés aux céréales dès le début du processus de fermentation. Une fois retirés, les homards ont été dégustés par le personnel, puis les carcasses ont été rôties pour accroître leur saveur et concentrer leurs arômes, qui sont ensuite réintroduits dans le brassin au stade de la pasteurisation.

La nouvelle bière est toujours à l'étape de la fermentation et devrait être prête bientôt, à temps peut-être pour la saison du homard qui bat son plein.

Saltbox a ouvert son bar-brasserie à Mahone Bay, à l'ouest de Halifax, il y a un an et demi. M. Jardine rappelle que la microbrasserie expérimente depuis plusieurs recettes, notamment une bière qui vieillit dans des fûts de whisky.