La Caisse investit dans Glutenberg

L'investissement en capital-actions a été réalisé par l'entremise du Fonds Espace CDPQ, a précisé le gestionnaire de la caisse du régime de retraite public. Outre la contribution de la Caisse, Glutenberg aura recours à des prêts totalisant 2,5 millions de la part de la Banque de développement du Canada et de sa filiale BDC Capital pour mener à terme son projet d'expansion.

En plus de ses activités de production de bières sans gluten, le Groupe Glutenberg possède Brasserie et Distillerie Oshlag, qui fabrique des bières de spécialité et des spiritueux, ainsi que Transbroue, qui distribue sur le marché québécois des bières, spiritueux, cidres et vins artisanaux.

Les projets de croissance du groupe prévoient une expansion de ses activités au Québec, le développement de nouveaux marchés à l'international et la création d'un bras financier, qui portera le nom de Glutenberg Capital.

Selon le premier vice-président pour le Québec de la Caisse, Christian Dubé, cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Fonds Espace CDPQ, qui consiste à financer et à accompagner des entreprises locales innovantes dans le cadre de leur croissance internationale.

Les produits sans gluten de la Microbrasserie Glutenberg sont vendus au Canada et dans 25 États américains. Le distributeur Transbroue dessert plus de 2500 points de vente au Québec et compte un portefeuille de 30 microbrasseries. De son côté, Oshlag produit six spiritueux et une quinzaine de bières spécialisées.

«Le Groupe Glutenberg jouit déjà d'une position enviable dans son industrie et nous serons en mesure de l'accompagner dans son développement stratégique et ses projets d'expansion au cours des prochaines années», a affirmé dans un communiqué M. Dubé.