Boswell en mode brassage

Ce soir, une soirée gourmande avec accords bières et tartares est proposée tandis qu'un brunch festif clôturera les célébrations demain.

Lorsqu'ils avaient imaginé ce projet, les proprios Nicolas Paquet et Philippe St-Cyr avaient choisi ce local dans l'optique où il leur serait possible de brasser un jour sur place. Deux ans après l'ouverture et à la suite de huit mois de rénovation, c'est maintenant chose faite!

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE