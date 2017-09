C'est cet univers que veulent nous faire découvrir David Lévesque Gendron et Martin Thibault dans leur plus récent ouvrage, Les paradis de la bière blanche. S'adressant autant aux néophytes qu'aux connaisseurs, ils invitent le lecteur à la découverte avec simplicité et clarté.

Après de brefs chapitres explicatifs sur la fabrication de la bière, on entre rapidement dans le vif du sujet. De la weizen allemande à la witbier belge, en passant par des styles moins connus comme la grodziskie polonaise, l'ouvrage brosse un portrait exhaustif des différents types de blanche et explique leurs particularités: d'où viennent les flaveurs? Quels ingrédients sont utilisés dans la fabrication de telle ou telle bière? Pourquoi certaines blanches goûtent-elles la banane ou la coriandre? Avec quoi les accompagner? C'est certainement la portion la plus intéressante du livre, mais on aurait tout de même aimé aller un peu plus en profondeur et avoir quelques exemples de produits pour chaque type de bière.