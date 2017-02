La meilleure «bière de Super Bowl»

Pour répondre à cette question, nous avons sélectionné cinq produits généralement associés au monde du sport: la Coors Light et la Laurentide (de retour sur les étagères depuis peu, après une absence de quelques années) de Molson Coors, la Budweiser et la 50 de Labatt et l'Original de Sleeman.

Nous avons réuni quelques journalistes qui ont accepté de se prêter au jeu de la dégustation. Ces derniers ont goûté les cinq bières à l'aveugle dans des verres identiques servis par une tierce personne.

Surprise! C'est la 50 qui se classe bonne première, suivie - ex aequo - par la Coors Light et la Budweiser. L'Original de Sleeman arrive quatrième, tandis que la Laurentide termine en bas de classement.

Voici les impressions de nos dégustateurs.

50

Sa couleur ambrée a charmé les participants. De même que ses arômes houblonnés, miellés et floraux, ont affirmé certains. Les journalistes ont noté ses saveurs plus goûteuses, complexes et agréables que les autres. Ainsi que sa rondeur en bouche et son effervescence plus faible que la moyenne. Petit bémol: on lui a trouvé un arrière-goût métallique.

50 (Brasserie Labatt), 5 %, 2,79 $/473 ml

Coors Light

La plus pâle des cinq, ont analysé nos dégustateurs, qui ont également mentionné ses arômes légers de pain et sa fraîcheur. Et les saveurs? Nos analystes l'ont trouvée peu alcoolisée, plutôt sucrée et légèrement maltée, mais sans amertume. L'effervescence est vive, avec de petites bulles piquantes. «Une bonne bière de plage», affirme-t-on.

Coors Light (Brasserie Molson Coors), 4 %, 2,99 $/473 ml

Budweiser

La couleur est très claire. Le nez, faiblement aromatique, laisse échapper des odeurs de pain frais et de céréales. Certains ont noté le goût un peu sucré ou fruité, d'autres une amertume déplaisante et même un goût métallique. Elle se fait courte en bouche et présente des bulles très fines.

Budweiser (Brasserie Labatt), 5 %, 2,99 $/473 ml

Original

De couleur plus ambrée, elle s'est démarquée avec ses arômes étranges (pharmacie? pansements? détergent?) qui ont déplu à nos dégustateurs. Ces derniers ont davantage apprécié son goût fruité, miellé, sucré et plus amer que celui des autres bières. Peu effervescente et sans arrière-goût, elle manque, semble-t-il, de complexité.

Original (Brasserie Sleeman), 5 %, 11,49 $/6 X 355 ml

Laurentide

Nos panélistes ont noté une couleur agréable, un nez légèrement épicé, délicatement houblonné, subtilement fruité (ananas?), des saveurs douces et fruitées avec un arrière-goût généralement peu apprécié. La mousse persiste longuement tandis que l'effervescence est plus tranquille que celle de ses consoeurs. «D'après moi, c'est la Laurentide», a même deviné un participant.

Laurentide (Brasserie Molson Coors), 5 %, 11,49 $/6 X 355 ml