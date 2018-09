Bulles, whisky et Cie au Cabaret du Casino

Depuis son lancement dans la métropole il y a trois ans, l'événement Bulles, whisky et Cie, qui se tient au Cabaret du Casino de Montréal, remporte un vif succès.

L'édition des 21 et 22 septembre sera l'occasion de déguster des alcools de choix - spiritueux, cocktails et bulles, plus de 175 produits seront offerts en dégustation cette année - dans une ambiance qui s'annonce festive.

Nouveauté cette année: un bar à spritz où l'on pourra concevoir sa propre concoction à partir des bulles, amers et sirops proposés et un Lab Bar, qui donnera à voir la crème de la crème des bar chefs de la province.

Faites vite: l'événement a l'habitude de se dérouler à guichets fermés.

Prix: 25 $, ce qui inclut un verre de dégustation.

http://bulleswhisky.com/edition/montreal