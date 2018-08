Des algues jusque dans le gin

Jean-François Cloutier, cofondateur de la Distillerie du St. Laurent et responsable de la production

Ces reflets sont jolis, mais ce n'est pas pour ça, tant s'en faut, que la Distillerie du St. Laurent utilise des algues. C'est pour leur goût, si distinctif.

«Notre gin est l'un des rares qui ne sont pas sucrés, mais plutôt salés, comme le fleuve», explique Jean-François Cloutier, cofondateur de la distillerie et responsable de la production.

Jean-François Cloutier et son partenaire, Joël Pelletier, cherchaient encore une graine de génie pour leurs alambics quand ils ont fait l'essai des paillettes de kombu séché, au hasard d'une rencontre avec des cueilleurs d'algues. Bingo: ce goût légèrement fumé, fort en iode, était ce qu'ils cherchaient pour se démarquer tout en s'ancrant dans le terroir québécois puisque cette grande algue brune, qui ressemble à des feuilles de lasagne géantes, est particulièrement abondante dans le Saint-Laurent, de Rimouski à Gaspé.

Il n'y avait alors, en 2015, que deux distillateurs utilisant des végétaux marins pour parfumer le gin et ils étaient installés en Écosse. Et même si l'utilisation des algues s'est un peu répandue depuis, Jean-François Cloutier et Joël Pelletier sont encore les seuls à l'employer en distillation au Québec.