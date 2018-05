Les cinq ans d'Invasion Cocktail

Doux amaretto

La distillerie Mariana et les Spiritueux Iberville nous ont séduite avec les liqueurs Amernoir et Amermelade. Voici leur nouvelle création: un amaretto aux noyaux d'abricot aromatisé avec du sirop d'érable, du sapin baumier et de la farine de noix forestière. Ses parfums d'amande, de café, de cacao et même de noix de coco sont séduisants. La boisson est extrêmement moelleuse et onctueuse avec ses 400 g de sucre par litre. Elle est mise en valeur avec un trait de citron et beaucoup de glaçons, ou encore sur de la crème glacée au dessert.

Avril Amaretto, 35 $