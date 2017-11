Cocktails indispensables

Les premières pages du guide sont toutefois destinées aux néophytes, avec une présentation brève des outils indispensables et des différents types de spiritueux, quelques astuces et techniques de bar de même qu'une poignée de recettes de sirops essentielles à la préparation et à l'équilibre des cocktails.

Au terme de la lecture, Patrice Plante nous rassure et convainc que l'art du cocktail n'est finalement pas réservé aux seuls mixologues qui jonglent avec bouteilles et shakers dans les clubs branchés!

Cocktails - les 50 indispensables. Patrice Plante. Éditions La Presse. 139 pages, 24,95 $.