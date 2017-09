Trois nouveaux alcools québécois

Un rhum à la mélasse

Non, la mélasse ne vient pas d'ici, mais le nouveau rhum Sainte-Marie est distillé tout près, dans le quartier Rosemont. Son nom fait référence au Faubourg Sainte-Marie, ancien quartier de Montréal aussi appelé Faubourg à m'lasse. La mélasse, moins coûteuse que le sucre, à l'époque, était associée aux quartiers ouvriers comme Sainte-Marie.

Le rhum est élaboré à la distillerie Wolfelsberger, qui fait également la vodka White Keys. C'est une collaboration entre le «bouilleur de cru» Lilian Wolfelsberger, Sylvain Lague et des partenaires. M. Lague est président cofondateur de White Keys et ambassadeur de marques (spiritueux) chez Élixirs. Il est particulièrement fier de ce nouveau produit beaucoup plus brut et «vrai» que la grande majorité des rhums épicés trop sucrés.

Lilian Wolfelsberger est un homme patient et minutieux. Il laisse la mélasse verte du Guatemala fermenter pendant cinq jours. Il la distille ensuite une première fois, bien doucement, puis la fait repasser dans son alambic charentais, pour atteindre un degré d'alcool supérieur. Le distillat est ensuite mis à vieillir en fûts pendant un an. Après, on macère avec du cantaloup et des canneberges du Québec, puis, en deuxième macération, avec du piment de la Jamaïque, du poivre de Sichouan et de l'anis étoilé.

Le résultat est un bel alcool brun aux accents cuivrés. En bouche, le Sainte-Marie a une présence inouïe, tant en texture qu'en goût. Si vous n'aimez pas la mélasse, oubliez ça ! Mais si le goût de la tire Sainte-Catherine vous fait l'effet d'une madeleine de Proust, en voici une version adulte, plus épicée, moins sucrée.

Un seul petit bémol: la finale. Elle est un peu médicinale, pour ne pas dire métallique. Comme le produit a une incroyable longueur en bouche, ça s'étire sur plusieurs minutes. «C'est l'anis étoilé», affirme le distillateur. Parions qu'en daiquiri ou sur glace avec un zeste d'orange, cette caractéristique (qui ne semble pas déranger tout le monde, cela dit) s'effacerait complètement.

Sainte-Marie, rhum épicé montréalais, 750 ml, 45 % alc./vol., 38 $, code SAQ 13448162