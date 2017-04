Cocktails culturels

Ève Dumas

Romain Cavelier est un autre excellent bartender québécois - comme Patrice Plante, Samuel Dalcourt, Jonathan Homier, etc. - qui n'oeuvre malheureusement plus vraiment derrière le zinc. Par chance, on peut encore parfois goûter aux savoureux cocktails du gagnant de Made With Love 2015 dans le cadre d'événements organisés par Cirka, maison de spiritueux dont Romain est l'ambassadeur.