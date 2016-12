Vins mousseux: encore des bulles!

Raventos i Blanc De Nit Conca del Riu Anoia Rosé

Moins complexe et soutenu que l'an dernier, et 10 % plus cher, mais il reste l'un des meilleurs mousseux rosés sur le marché. J'admire ce producteur qui travaille dans un grand respect de la tradition et de l'environnement et qui recherche avant tout des expressions authentiques de son terroir, autour du village de San Sadurni d'Anoia, dans le Penedès. De couleur pâle, il est fin, délicat, plutôt réservé. Archisec, avec des bulles très fines et un caractère vif, élancé. Faute d'être complexe, il est subtil, racé et très harmonieux. À servir avec des bouchées aux tomates, aux crevettes, au jambon cru ou au chorizo, ou avec un tartare de saumon. 12 %

27,20 $ (12097954)

Vincent Carême Vouvray Brut 2014

Le chenin blanc dans tout son éclat! Un vin pur et tout en fraîcheur, aussi croquant qu'une pomme verte. Des arômes de pomme justement, et de fleurs blanches, des bulles fines qui chatouillent le palais, une bouche pleine d'énergie et de vitalité. De quoi mettre le sourire aux lèvres et bien démarrer la fête ! D'autant plus qu'il est issu d'une culture bio et élaboré de la façon la plus naturelle possible. Un pur délice. À servir à l'apéro, seul ou avec des bouchées également tout en fraîcheur, à base de pomme, de concombre, de radis, mais aussi très polyvalent. 12,5 %

25,25 $ (11633591)