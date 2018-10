Où va le vin?

1) La France est toujours au sommet de l'intérêt des consommateurs de vin au Québec et ailleurs dans le monde. Quel pays est au deuxième rang de ceux qui suscitent le plus d'intérêt?

A) États-Unis

B) Espagne

C) Italie

Réponse: C) L'Italie n'est pas seulement le plus grand producteur du monde en matière de volume. C'est aussi le pays qui intéresse le plus les acheteurs et les consommateurs après la France. Pourquoi? Peut-être bien à cause de ses cépages indigènes et de ses régions viticoles encore méconnues.

Parmi eux, l'arneis gagne à être découvert. Cette variété originaire du Piémont donne des vins blancs aromatiques. Comme d'autres cépages européens, l'arneis avait été mis de côté pour privilégier des variétés plus faciles à cultiver. Il reprend ses droits depuis quelques années, comme en témoigne cette cuvée de la famille Chiesa. Son nez est séduisant avec des arômes de pâte d'amande, d'abricot et d'acacia. Sur les papilles, l'attaque est parfumée, l'acidité modérée et l'amertume perçue en milieu de bouche seront idéales pour accompagner des pâtes aux lardons et au lapin.

Chiesa Carlo Roero Arneis Quin Roero 2015, 23,95 $ (13675621)