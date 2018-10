Octenbulle de retour le week-emd prochain

Le public pourra y déguster des cocktails novateurs, ainsi que plusieurs bières, vins, bulles et spiritueux d'une quarantaine de producteurs et fabricants.

Bouchées et entrées seront aussi au menu, ainsi que des ateliers d'initiation à la mixologie et des conférences et ateliers, sans compter une belle programmation de musique électronique.

Prix: entrée gratuite avant 16 h (5 $ après cette heure), plus 5 $ pour le verre du festival.

https://octenbulle.com/