Nacho Libre a 10 ans

Dans l'univers mouvant de la restauration, on aime souligner les institutions qui durent, année après année.

C'est le cas du Nacho Libre, ce sympa et très festif bar de quartier où l'on peut croiser à l'occasion des lutteurs mexicains (!) et se balancer en buvant un verre, et qui compte célébrer le tout en grand, le vendredi 28 septembre.

Bonne fête, les nachos et nachettes!

https://www.facebook.com/vivanacholibre/