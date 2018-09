Un Cuba Libre géant pour l'ouverture du Championnat des cocktails

La préparation de ce cocktail géant marque le début d'une compétition régionale de barmans et rend hommage à l'une des boissons les plus célèbres du monde. Des barmans originaires de Cuba, des États-Unis, de l'Uruguay, de la République dominicaine, du Pérou et du Nicaragua ont participé à la préparation du cocktail.

Le mélange a été servi aux visiteurs et aux curieux qui se trouvaient dans la cour du Habana Libre, l'hôte de l'événement. Ce rassemblement soulignait l'ouverture du 22e championnat panaméricain de cocktails, qui s'est déroulé à Cuba et auquel participaient 200 professionnels.