Péninsule du Niagara ou comté du Prince-Édouard?

Cépages

Péninsule du Niagara

Le pinot noir et le chardonnay sont emblématiques des deux régions. Près du lac, où il fait plus chaud, on fait aussi pousser du cabernet-sauvignon, du merlot et même... du tannat, une variété surtout cultivée près de Niagara-on-the-Lake.

Comté du Prince-Édouard

Outre le pinot noir et le chardonnay, les vignerons cultivent du pinot gris, un peu de cabernet franc et quelques-uns osent le sauvignon blanc (et c'est bon!).

Particularité

Péninsule du Niagara

Comme la viticulture est plus ancienne dans la péninsule du Niagara, les vignerons connaissent davantage leur terroir. La région est divisée en plusieurs sous-régions et appellations.

Comté du Prince-Édouard

La majorité des producteurs achètent aussi des raisins à Niagara. Ils vendent ainsi à leur boutique des vins issus du comté et ceux vinifiés avec des raisins de Niagara.

Combien de vins sont vendus à la SAQ?

Péninsule du Niagara

69

Comté du Prince-Édouard

5

À découvrir

Péninsule du Niagara

Impossible de résumer Niagara en une seule suggestion. Les vins du Québécois Thomas Bachelder, ceux de Stratus ou les rieslings de Cave Spring valent le détour. Pour prolonger l'été, on se tourne vers le rosé du vignoble Malivoire. La cuvée Lady Bug a été adaptée au Québec: elle est moins sucrée (douce) que celle vendue à la LCBO. L'assemblage de gamay, cabernet franc et pinot noir est toutefois le même. Les notes de fruits rouges perçues au nez rappellent celles d'un vin rouge. La bouche est plus subtile, fruitée et rafraîchissante.

Malivoire Ladybug 2017, 17,50 $ (13747891)

Comté du Prince-Édouard

Le choix des cuvées au Québec s'est aminci depuis que la SAQ a retiré de ses tablettes les vins de Norman Hardie, visé par des allégations de harcèlement sexuel. Par chance, on y trouve le très bon cabernet franc du domaine Grange. Ce vignoble piloté par un duo mère-fille ne produit que des vins issus des vignes du comté. On n'y incorpore aucun raisin de Niagara. Cette cuvée s'ouvre sur des notes de fruits noirs, d'épices douces et une trace de poivron. On sent aussi un peu de fumée qui révèle l'élevage en barrique. Pas trop corsé, il persiste longtemps en bouche.

Grange of Prince Edward Cabernet Franc 2013, 25,55 $ (12711168)