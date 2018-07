L'histoire du vin à 7 $

Les Davidescu ont quatre enfants âgés de 13 à 29 ans. Autour de la table, Vladimir (fils), Elena, Andrian, Vladimir (père) et la mère Steliana. La plus jeune soeur, Diana, était absente lors de la photo.

«On a un terroir magnifique près de la mer Noire. Il ne faut pas croire que le prix de la bouteille indique la qualité du produit. Goûtez mon vin à l'aveugle et comparez-le avec un vin français à 10 $. Vous serez surpris!»

Les vins moldaves sont inconnus au Québec. Ils sont cependant bien connus en Europe de l'Est. Dans l'ancienne Union soviétique, la Moldavie produisait près de la moitié de tous les vins consommés dans le pays.

On y cultive majoritairement des cépages internationaux comme le cabernet-sauvignon. Le pays valorise également de plus en plus ses variétés autochtones comme le Feteasca Alba ou le Feteasca Neagra, des raisins cultivés en Moldavie depuis plus de 2000 ans.

Devenir producteur

Depuis son entrée au Québec, il s'est vendu plus de 2 millions de bouteilles du Crama Regala, le blanc et le rouge. Une surprise pour Andrian Davidescu.