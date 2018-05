Sommellerie: athlètes des papilles

Deux Québécois prendront part au prestigieux concours du Meilleur sommelier des Amériques qui se tiendra plus tard ce mois-ci à Montréal. Portrait des candidats Carl Villeneuve-Lepage et Pier-Alexis Soulière... et d'un univers on ne peut plus traditionnel qui évolue néanmoins en douceur, comme le bon vin.

Deux Québécois à la conquête des Amériques

Montréal s'apprête à accueillir le concours du Meilleur sommelier des Amériques, du 21 au 24 mai. Le Canada y sera bien représenté, par deux Québécois: Carl Villeneuve-Lepage et Pier-Alexis Soulière. Notre belle province brillera-t-elle encore sur le podium des Amériques?

Les deux jeunes hommes, respectivement Meilleur sommelier du Canada et Meilleur sommelier du Québec (avec une deuxième place au concours canadien), affronteront des sommeliers de 10 autres pays d'Amérique: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay, Venezuela. L'Association de la sommellerie internationale (ASI), fondée à Reims en 1969, compte 58 pays membres. Les États-Unis n'en font pas partie. Ils se seraient retirés il y a plusieurs années, peu chauds à l'idée d'avoir à participer à des épreuves dans une autre langue que la leur, comme le veut l'un des règlements du concours.

Parce qu'ils n'ont pas accès à ces grandes joutes et parce que les cours de sommellerie sont plus rares et plus chers chez eux, les Américains se tournent davantage vers le Court of Master Sommeliers pour décrocher leurs décorations.

Si vous avez vu le documentaire SOMM, qui suit quatre candidats au titre de Master Sommelier, vous savez à quel point ce métier peut se pratiquer à de très hauts niveaux. Les concours de l'Association de la sommellerie internationale sont aussi une forme de Jeux olympiques du vin.

Sur les quatre éditions du concours continental, qui existe depuis 2004, trois ont été gagnées par des Québécois : Ghislain Caron (2004), Élyse Lambert (2009) et Véronique Rivest (2012). Les deux femmes se sont ensuite classées cinquième (2016) et deuxième (2013), respectivement, au concours du Meilleur sommelier du monde. François Chartier était arrivé troisième, en 1995, de même qu'Alain Bélanger, en 2000.

Bref, le Québec fait bonne figure dans l'univers de la grande sommellerie internationale. Élyse Lambert porte également le titre de Master Sommelier depuis 2015. Pier-Alexis Soulière l'a pour sa part décroché en 2016.

Qu'est-ce qui fait que le Québec est si fort en sommellerie? Véronique Rivest croit que c'est d'abord parce que la tradition existe depuis plus longtemps chez nous qu'au Canada anglais, au Chili et en Argentine, par exemple. «En plus, on est vraiment exposés à plein de produits, alors que dans un pays comme l'Argentine, il n'y a que du vin argentin. Je ne compte plus le nombre de questions auxquelles j'ai pu répondre en concours tout simplement parce que j'avais vu la bouteille sur les tablettes!», raconte la chroniqueuse et propriétaire du bar à vin Soif, à Gatineau.

Pas que du vin

«Pour se préparer pour un concours comme celui du Meilleur sommelier des Amériques, il faut ratisser beaucoup plus large que pour se présenter devant le Court of Master Sommeliers, très ciblé vin», explique Carl Villeneuve-Lepage, Meilleur sommelier du Canada (2017). «On doit connaître des noms de chefs, des recettes de sauces, les différentes torréfactions du café, la bière, les spiritueux et cocktails, le saké, les eaux, bref tous les liquides qui peuvent être servis à table. Il y a même parfois encore des questions sur les cigares!», lance le sommelier en chef du Toqué!.

Il n'y a jamais rien de perdu dans tout ce qui doit s'apprendre pour ces concours. Inversement, «c'est impossible de tout savoir, d'avoir tout étudié», lance son «adversaire» Pier-Alexis Soulière. «Les concours ne sont pas faits pour décrocher de hauts scores. Ils sont extrêmement difficiles», admet celui qui, jusqu'à tout récemment, travaillait au triple étoilé Manresa, en Californie. On peut maintenant se faire servir par lui à La Chronique, avenue Laurier Ouest, à Montréal.

Deuxième au concours du Meilleur sommelier du monde en 2013, Véronique Rivest croit que tout sommelier a le devoir de rester ouvert et curieux.

«On peut se faire une spécialité, c'est sûr, mais notre devoir est d'en connaître le plus possible. Moi, je revisite régulièrement des vins que je n'aime même pas.»

«Chaque année, je me fais un devoir de goûter aux 10 vins les plus vendus au Québec, pour voir ce que les gens boivent. Ratisser large, c'est nécessaire dans ce métier. On a affaire à toutes sortes de clients», souligne Mme Rivest

Pascaline Lepeltier, Master Sommelier (depuis 2014), est l'une des professionnelles du vin les plus respectées d'Amérique. Nouvellement partenaire du restaurant Racines, à New York, elle tentera d'entrer dans la société des Meilleurs ouvriers de France, l'automne prochain (elle est d'ailleurs la seule femme à accéder à cette finale).

Tout comme Mme Rivest, elle croit que les papilles du sommelier et de la sommelière doivent rester bien curieuses, même si les siennes préfèrent les vins d'artisans, ayant subi le moins de manipulations possible, parfois un peu «atypiques». Pour être accepté dans le Court of Master Sommeliers, il faut en revanche déguster les vins les plus classiques et les plus «typiques» qui soient.