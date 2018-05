Une visite au vignoble Trump

Dans le lot des quelque 230 vignobles de la Virginie, il y en a un qui se distingue, pas d'abord par la qualité de ses vins que par son illustre acheteur: le président des États-Unis, Donald Trump. Faut-il s'en étonner? L'aventure de Donald Trump dans la viticulture commence par une bonne affaire, bien plus que par amour du vin: le milliardaire ne boit pas, sauf dans de rares occasions. Mais voilà qu'il a vent qu'une femme récemment divorcée cherche à se défaire de son domaine dont elle n'arrive plus à éponger les dépenses et qu'elle doit vendre au plus vite. Le vignoble avait d'abord été mis sur le marché à 100 millions US: Trump l'obtiendra pour 6 millions US, plus 1,3 million US pour la machinerie viticole. Certains médias rapporteront qu'il l'a fait «pour aider» une connaissance. Son fils dira plutôt qu'il l'a fait parce que le vin, «c'est sexy», rapportait The Atlantic en janvier dernier. Mais dans ce cas précis, le vin rime surtout avec «faste».

Car le domaine est tel qu'on s'y attendait: immense. Il s'étire sur quelque 1300 acres dans la campagne luxuriante de Charlottesville, à quelques kilomètres des résidences de deux anciens présidents américains: Thomas Jefferson (père de la viticulture dans cet État) et James Monroe. Parfaitement entretenu, le terrain accueille 200 acres de vignes et, depuis trois ans, un hôtel de luxe dans un pavillon aux allures de châtelet niché dans les hauteurs du domaine. L'intérieur est surchargé de dorures et de décorations, et on y organise régulièrement des mariages à grand déploiement. Le prix des 45 chambres oscille entre 250 $ et 650 $ la nuitée.a