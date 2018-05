Soirée de vins tchèques au Boxermans

Avec la Géorgie, la Slovénie, la Croatie et l'Autriche, entre autres, la République tchèque attire de plus en plus l'attention des amateurs de la dive bouteille.

Družstvo est un collectif de «tripeux» de musique électronique et de soirées bien arrosées au vin nature.

Jeudi, les Praguois débarquent au restaurant Boxermans, avenue Van Horne, après deux événements dans la Grosse Pomme.

Principale représentante de vignerons tchèques artisanaux au Québec, l'agence Ward & Associés versera les beaux jus de Milan Nestarec, d'Ales Svatos, de Richard Stavek, de Jaroslav Tesarik et de Petra Bredova.

On boit quelques verres, on casse la croûte et on danse sur la piste improvisée du «Box»!

104, avenue Van Horne, Montréal

www.facebook.com/druzstvowinepopup