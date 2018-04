Salon Les Turbulents: la fête des vins naturels

Des chouchous de l'univers des vins naturels comme Alexandre Bain (Loire), Christian Binner (Alsace), Michel Gahier (Jura), Charlie Thévenet (Beaujolais) et Les Négondos (Québec), entre autres, serviront leurs vins élaborés à partir de fermentations spontanées, avec le moins d'intervention technologique et d'intrants possible.

Le salon se tient de 12 h 30 à 18 h 30 (30 $), avec dégustations et conférences. Il sera suivi d'un repas (35 $ taxes, pourboire et vin en sus) et d'une «soirée festive» avec les vignerons au Labo culinaire, pour ceux et celles qui souhaitent réserver leur place.

http://sat.qc.ca/fr/evenements/les-turbulents-salon-des-vignerons-naturels-0