La belle histoire de Pascal Marchand

Pascal Marchand à petit prix

Moray Tawse et Pascal Marchand possèdent huit hectares de vignes réparties en Bourgogne. Ils achètent aussi des raisins de divers producteurs de la région pour augmenter leur production. C'est ce qui se trouve dans cette bouteille appelée Joie de Vigne, un pinot noir conçu spécifiquement pour le Québec. Ce vin s'avère une belle introduction au travail de Pascal Marchand : un pinot aux arômes de framboises, juteux et peu tannique. Parfait pour accompagner le filet de porc nappé d'une sauce aux petits fruits.

Marchand-Tawse Joie de Vigne 2016, 24,80 $ (13551670)

Le terroir de Niagara

S'il n'avait pas choisi la Bourgogne, Pascal Marchand aurait probablement fait du vin dans la péninsule du Niagara. «Ce sont les vins qui se rapprochent le plus de ceux d'Europe grâce au sol de calcaire et au climat plutôt froid», explique-t-il. Le Québécois connaît bien l'endroit. Il a vinifié au Clos Jordanne, un grand vignoble dont les activités ont cessé en 2016. Il donne aussi un coup de main au vignoble ontarien de son associé Moray Tawse. Pascal Marchand a posé ses valises en France. Jean-Pierre Colas, lui, a fait l'inverse. Originaire de Chablis, dans le nord de la Bourgogne, il produit maintenant du vin à Niagara. Du très bon vin! Son rouge à base de gamay sent le printemps avec ses parfums de lilas et de cerises noires. Sa bouche est tendue, fruitée, et de beaux tannins ajoutent de la texture et de la gourmandise. En accord recommandé: terrasse et saucissons.

13th Street Winery Gamay 2016, 22,95 $ (12705631)

Rêve californien

Pendant plusieurs années, Pascal Marchand a roulé sa bosse et vendu ses conseils dans plusieurs vignobles du monde: Australie, Chili et Californie. Il garde d'ailleurs un grand intérêt pour les vins californiens. «J'aime le paysage, l'énergie et les vins de Sonoma, dit-il. Il y a une grande diversité de vignes et de clones en Californie.» Comme ceux de Bourgogne, les grands vins de la Californie sont chers. On en a toutefois pour notre argent avec ce chardonnay de l'entreprise Purple Wine. Sans surprise, il est rond et charmeur avec une trace de sucre résiduel. Il séduit avec ses arômes de fruits jaunes et de fleurs d'acacia. Avec du saumon grillé et une salade de mangues, c'est le bonheur.

Sonoma Wine Company Chardonnay Atascadero 2015, 22,40 $ (12787576)