Ottawa clarifie l'origine du vin «élaboré au Canada»

Stéphanie Bérubé

La Presse La Presse

Il y a les merlots, les cabernets sauvignons, les sémillons, les carignans et ces centaines de cépages dont l'origine est bien connue et indiquée sur les bouteilles de vin. Et il y a ces intrigants vins mélangés provenant de plusieurs sources. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) modifie la façon de présenter les vins mélangés aux consommateurs, pour le plus grand bonheur de l'industrie viticole d'ici.