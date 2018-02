Vins et spiritueux français: record pour les exportations en 2017

Après quatre ans de marasme, les volumes de vins français vendus à l'étranger sont repartis à la hausse l'an passé. En ajoutant Cognac, alcools et champagnes, les exportations ont battu un nouveau record, tirées par l'Asie et les États-Unis.

L'an passé, la France a expédié près de 199 millions de caisses de 12 bouteilles de vins ou d'alcools dans le monde, soit 5% de plus que l'année précédente. Cela a rapporté 12,9 milliards d'euros (+8,5%), «un plus haut historique», a indiqué mercredi la Fédération des exportateurs FEVS.

Cette «remarquable» performance «consolide la place du secteur au rang de second excédent commercial de la France, juste derrière l'aéronautique, avec 11,5 milliards d'euros», a déclaré à la presse Antoine Leccia, président de la FEVS.

Côté produits, comme en 2016, c'est le Cognac qui a tiré les exportations avec +8,7% en volume, +10,8% en valeur et près de 200 millions de bouteilles exportées.

Mais les expéditions de vins ont aussi repris des couleurs avec une hausse de 6% en volume et de 9,6% en valeur, après quatre ans de marasme dû à leur manque de compétitivité face aux vins italiens et espagnols.

«Il y a eu une remontée des prix italiens et espagnols, dont la baisse n'était pas tenable sur le long terme pour assurer une rentabilité, et une stabilité des prix français» a expliqué M. Leccia.

Soif «mondiale» de bulles

L'envolée doit aussi aux très bons résultats des vins pétillants, champagne en tête, qui bénéficient de la «soif mondiale pour les vins effervescents dans le monde», a estimé Juliette Monmousseau, directeur-général de Bouvet-Ladubay, un vin effervescent de la région de Saumur (Loire).

«Nous pourrions presque remercier l'Italie et son Prosecco, qui ont mis à la mode la consommation plus quotidienne de vins effervescents, la tendance va continuer et profite aussi bien aux champagnes qu'aux vins de Loire, d'Alsace, de Bourgogne, Limoux, Die, ou même de Savoie», a-t-elle ajouté.

L'an passé, la France a ainsi exporté 20,5 millions de caisses de vins effervescents (+7,9%) dont 12,5 millions de caisses de champagne (+4,3%).

La progression la plus spectaculaire revient aux vins mousseux non AOC, moins chers et plus compétitifs face au Prosecco et autres Cavas: un bond de 14,9% en volume et de 17,8% en valeur.

La dynamique sur le vin a profité à toutes les régions viticoles, note M. Leccia, soulignant aussi une forte demande de bio à l'exportation, en particulier au Japon.

Côté pays acheteurs, après le recul dû au vote du Brexit l'an passé, les ventes dans l'Union européenne sont reparties à la hausse (+4,5%), mais la croissance générale résulte à plus de 80% de l'appétit des pays non-UE pour les alcools français.

Les États-Unis sont ainsi restés le premier pays client, avec un chiffre d'affaires désormais supérieur à 3 milliards d'euros (+10%).

Le Brexit inquiète

La Chine a aussi poursuivi sa croissance, avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliard d'euros, soit une hausse de 25% portée par l'essor des classes moyennes et l'urbanisation de la population.

La seule région de Bordeaux a exporté 100 millions de bouteilles en Chine, a indiqué Georges Hauslalter, négociant et membre du CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux).

Du coup, la Fédération des exportateurs suit de très près les accords internationaux de libéralisation commerciale tout juste signés par l'UE avec le Japon, le Canada (Ceta), ou en négociation avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay).

«Il est primordial pour nous de poursuivre des accords de libre-échange ambitieux car le développement de la filière se fait sur les pays tiers», a dit Nicolas Ozanam, directeur-général de la FEVS.

Seule note d'inquiétude, le Brexit, la Grande-Bretagne étant le deuxième client des vins et alcools français.

Les Bordelais se disent «sereins» sur le sujet. «Cela fait 800 ans qu'on vend du "claret" (vin de Bordeaux, NDLR) en Angleterre et seulement 40 ans qu'ils sont dans l'UE», fait valoir M. Haushalter.

«L'inquiétude porte surtout sur les vins à moins de 10 euros, car la baisse de la livre pourrait affaiblir les volumes» a ajouté M. Leccia.