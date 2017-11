Faire ses provisions à la SAQ Dépôt

Les succursales SAQ Dépôt sont toujours bondées. Et encore plus avant Noël. Pour éviter la cohue du temps des Fêtes, c'est une bonne idée d'y aller maintenant. Voici cinq bouteilles à mettre sur votre liste d'achat et qui se trouvent dans les principaux magasins Dépôt.

Vive l'apéro

Ce blanc canadien surprend à tout coup. D'abord, l'assemblage de vidal, de chardonnay et de geisenheim est inusité. Ensuite, il provient de l'île Pelée, une région dont on parle peu, qui se situe au milieu du lac Érié en Ontario. Enfin, ses parfums de fruits exotiques se révèlent au nez comme en bouche dans un vin équilibré et subtilement doux (6 g de sucre par litre). C'est un parfait dépanneur pour les apéros improvisés, surtout si on y sert des bouchées au fromage.

Pelee Island ECO, 9,75 $ (12698629)

Corsé et bon marché

Quelle aubaine que ce rouge du Chili! Cet assemblage de cabernet-sauvignon et syrah est généreux. Il sent les fruits mûrs et les épices. Il a de la matière, tout en demeurant assez simple en bouche. Son manque de complexité est vite pardonné quand on passe à la caisse. Pour 10 $, on en a pour notre argent. C'est le cas aussi des autres rouges, charnus et plus chers, de la maison Montgras. Tout comme cette bouteille, les cuvées Antu, Intriga et Ninquen feront un tabac avec un steak.

De Gras Cabernet-Sauvignon Syrah Valle de Colchagua, 10,20 $ (12698346)