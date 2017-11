Connaissez-vous les vins d'Espagne?

L'Espagne produit surtout du vin rouge. Quel est le cépage rouge le plus planté dans ce pays?

Tempranillo

Le tempranillo est le cépage emblématique de l'Espagne. Il donne des vins fruités et parfumés, souvent peu acides. On le retrouve, entre autres, dans les grands vins de la Rioja et de la Ribera del Duero. Le tempranillo est cultivé dans plusieurs autres régions du pays sous d'autres noms. Tinto del pais, cencibel, tinto de toro et tinto fino font partie de la longue liste de ses synonymes.

À déguster

Dans la Rioja, le tempranillo est souvent assemblé avec le grenache et le graciano pour ajouter un peu de chair aux vins. Pour découvrir le graciano, cette cuvée du vignoble Finca Los Alijares propose un rouge uniquement avec ce cépage. Le vin est issu de la vendange 2011 et il cache bien son âge. Sa robe est rubis et colorée. Il a un très joli nez dont les parfums rappellent les noyaux de cerise, la réglisse et le thym. En bouche, il a de la mâche, soit de bons tannins. Il est fruité, épicé et corsé. Pour couronner le tout, il est certifié bio.

Finca Los Alijares Graciano 2011 19,30 $ (12634182)

Dans la région de Castille-et-León, quelle appellation se démarque pour ses blancs à base de verdejo?

Rueda

La région de Rueda se démarque avec ses blancs frais, aromatiques et abordables à base de verdejo. Ce cépage représente 86 % des vins blancs de l'appellation. Il est souvent comparé au sauvignon blanc grâce à ses arômes d'agrumes et d'herbes fraîches.

À déguster

Ce vin produit par la maison Protos est l'un des plus récents verdejos arrivés au Québec. Vendu moins de 18 $, il ne faut pas le manquer. Ses parfums de fruits tropicaux et d'agrumes se fondent dans une bouche à l'attaque croquante et à la texture presque onctueuse. C'est vif et délicieux.

Protos Verdejo Rueda 2016 17,25 $ (13321874)

Comment se nomme le sol de couleur noire qui caractérise le Priorat?

Llicorella

Le llicorella est composé essentiellement d'ardoise dont les pierres brillent au soleil. Ce sol donne aux vins du Priorat une profondeur et une minéralité hors du commun. Cette appellation, située au sud de Barcelone, est devenue au cours des 30 dernières années l'une des plus prestigieuses d'Espagne.

À déguster

Les vignerons du Priorat cultivent surtout du carignan et du grenache. Ces deux cépages se retrouvent dans la cuvée Rost du domaine Mas Igneus. Le vin s'ouvre sur des notes de fruits noirs et d'épices qui rappellent son court élevage en foudre de chêne. Le vin est puissant et ses tannins sont élégants. Épatant, considérant qu'il s'agit du vin du Priorat le moins cher vendu au Québec.

Mas Igneus Rost Priorat 2015 19,95 $ (13105961)

Quel nom porte le mousseux de méthode champenoise que produit l'Espagne?

Cava

Le cava est le vin mousseux d'Espagne. Comme en Champagne, ses bulles sont créées lors d'une deuxième fermentation en bouteille, mais les cépages utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la prestigieuse région de France. Les Espagnols utilisent des variétés locales comme le maccabeu, le xarello et le parellada, en plus de cépages plus communs comme le chardonnay et le pinot noir. La quasi-totalité des cavas sont produits en Catalogne.

À déguster

Le monde du vin n'échappe pas au contexte politique espagnol. L'un des deux plus gros producteurs de cava, Codorniu, a déménagé récemment son siège social à l'extérieur de la Catalogne. Son concurrent Freixenet menace d'emboîter le pas. Pour la dégustation, on opte pour la cuvée Essential d'un plus petit producteur, la maison familiale Juvé y Camps. Elle ne contient que du xarello. Ses bulles sont fines et ses arômes de fruits jaunes et d'anis mettent en appétit.

Juvé y Camps Essential Xarel-lo Cava 22,40 $ (13005847)

Que signifie la mention «solera» sur les bouteilles de xérès?

Un assemblage de vins de plusieurs années

Le système de solera est une technique d'élevage et d'assemblage qui consiste à remplir de vieux fûts de chêne progressivement vidés avec le contenu de plus récents. Le mélange des différentes années apporte ainsi une grande complexité au vin. Le xérès, à l'instar du porto, est souvent associé au vin de dessert. Pourtant, plusieurs types de xérès sont secs et permettent des accords hors du commun à l'apéro. C'est le cas du manzanilla, dont le goût iodé et salé est un bon choix avec les huîtres.

À déguster

Cette demi-bouteille du domaine Lustau est parfaite pour se familiariser avec le xérès de type manzanilla. Ses arômes de noix rappellent certains vins du Jura élevés sous voile. Un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les nuances de noyaux de pêche, d'amande et d'olive se marient dans une bouche puissante où l'on sent bien les 15 % d'alcool. La finale saline est longue et savoureuse.

Lustau Manzanilla Papirus Solera Reserva Very Dry 12,60 $ (375 ml) (11767565)