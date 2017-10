Passion vin chez M.Mme

Chez M.M me , les mardis, c'est sacré! Chaque semaine, pour 20 $, on vous fera découvrir une sélection différente de 10 vins.

Le Raspipav célèbre sa 10e édition au Marché Bonsecours et à l'Espace Dalhousie à la fin du mois.

Pour ceux qui cherchent des formations plus pointues, encerclez les lundis (à partir du 16 octobre) à votre calendrier, où le caviste et sommelier Bertrand Eichel s'intéressera aux vins bios ou biodynamiques (29 $, pour la dégustation et les bouchées).

240, avenue Laurier Ouest

www.facebook.com/baravinMMme