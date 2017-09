Des cépages à découvrir

Avoir Beyoncé dans la famille c'est bien, mais quand tu souhaites faire ta place, c'est peut-être moins pratique. C'est un peu l'histoire de la vie du sauvignon gris, cousin de l'illustre sauvignon blanc. Il se distingue de son cousin par une odeur de buis moins marquée (pipi de chat), des arômes plus exotiques et une acidité plus basse. Découvrez-le à la SAQ sous les appellations saint-bris, en Bourgogne, et bourg côtes de bordeaux, bordeaux et francs côtes de bordeaux, dans le bordelais. Celui qui perce tranquillement ailleurs dans le monde - au Chili, entre autres - n'est toutefois que très peu représenté chez notre monopole.

Le cabernet sauvignon est probablement le cépage le plus célèbre au monde. Ce grand cépage bordelais, qui a étendu sa suprématie aux quatre coins de la planète, est en fait issu d'un croisement entre le sauvignon blanc et le cabernet franc. Le cabernet franc, moins tannique et plus velouté que le cabernet sauvignon, possède des arômes de poivron vert, de cassis, d'herbe et de fraise. À Bordeaux, il est souvent utilisé en assemblage avec le cabernet sauvignon et le merlot. Alors, comment savoir si on aime le cabernet franc? Cap sur la Loire avec les appellations anjou, bourgueil, chinon, saumur et saint-nicolas de bourgueil, entre autres, où il est souvent vinifié en monocépage.

La famille du pinot est grande et fameuse - c'est un peu les Kardashian du vin. Pinot noir, pinot gris, pinot blanc et pinot meunier sont tous liés génétiquement. Si les deux premiers se passent de présentation, les deux autres n'en demeurent pas moins intéressants. Le pinot blanc, confortablement installé en Alsace, se livre tout discret, léger et frais, sans être vif. Il offre des arômes délicats de pomme, de poire et de fleurs. Quant au pinot meunier, il est ce grand oublié de l'assemblage du champagne; aux côtés des chardonnay et pinot noir.

Trois vins à découvrir

Colombie-Britannique, Pinot blanc Five Vineyards, Mission Hill, SAQ: 300 301 - 16,60 $

Ce pinot blanc est élaboré à partir des cinq vignobles situés du nord au sud de la vallée d'Okanagan et appartenant au prestigieux domaine Mission Hill. Chaque fois que j'ai une soirée sushis avec les filles, j'amène ce vin et c'est un succès assuré! Sa rondeur et son arôme de poire se marient joliment à une sauce sésame et autres mayonnaises légèrement sucrées.

Columbia Valley 2015, Cabernet sauvignon, Château Ste. Michelle, SAQ: 11 882 221 - 19,55 $

Enfin un cabernet sauvignon américain sous les 20 $ à mettre dans votre verre plutôt que sur vos toasts. Bien qu'il possède des notes vanillées, il ne fait pas « pot de confiture ». Ce vin provient de la région de Washington, plus précisément de la Columbia Valley. Il sent bon le cassis, la vanille, la framboise et le cacao. Les tannins sont souples, la texture est veloutée et ça se boit tout seul. Bel accord avec un canard rôti ou des côtes levées.

Entre-deux-mers, Château Bonnet, André Lurton, SAQ: 83 709 - 16,45 $

Voici un classique à revisiter ou visiter, si ce n'est pas déjà fait. La bouteille réunit les trois cépages blancs emblématiques de Bordeaux - sauvignon blanc, sémillon et muscadelle. Ces deux derniers viennent couper l'herbe sous le pied à l'arôme de pipi de chat du sauvignon blanc. Le nez aromatique dégage des notes invitantes d'agrumes et de fleurs blanches. La bouche est fraîche et ronde. Voilà qui appelle un tartare de saumon ou un gravlax!