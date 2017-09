L'aventure catalane de François Chartier

La page couverture de la traduction espagnole du livre Papilles et molécules, de François Chartier

Une carte aromatique

En Espagne, le travail ne manque pas pour François Chartier. D'ailleurs, il a déménagé à Barcelone en décembre dernier. Il vit dans un appartement à deux pas du marché de la Boqueria, où il achète son poisson tous les jours!

«Je suis en amour avec Barcelone depuis 25 ans. C'est une ville que je trouve fabuleuse, créative, et qui est en transformation tout le temps.»

Il avait d'ailleurs failli y acheter un condo en 2005, «mais ce n'était pas encore le moment».

Son dernier gros projet, dont il ne peut pas encore dévoiler tous les détails, a été réalisé avec le prestigieux hôtel SOFIA (anciennement le Princesa Sofia). On lui a demandé de trouver un concept original pour le nouveau restaurant haut de gamme de l'établissement, situé tout près du stade Camp Nou. Avec l'aide d'un grand parfumeur de Barcelone, François Chartier a créé une carte aromatique où les clients peuvent sélectionner les vins avec... leur nez! Le menu dégustation sept services, imaginé par le chef Carles Tejedor, est axé sur les sept catégories aromatiques de la carte des vins.

«Je me suis vraiment éclaté à travailler avec un parfumeur, se réjouit François Chartier. J'ai souvent dit que si j'avais à changer de milieu, j'irais dans le parfum. C'est un monde immensément plus complexe que la gastronomie et les vins.»

Toujours à Barcelone, il travaille encore avec Ferran Adrià, qui a fermé le Bulli en 2011 pour se concentrer sur la recherche et l'histoire de la gastronomie mondiale. Mais même si l'Espagne le tient bien occupé, François Chartier n'a pas l'intention d'abandonner ses racines pour autant. «Le Québec, c'est ma famille, mes amis, ainsi que mon marché premier de livres et de vins. J'y reviens régulièrement», conclut-il, avant de s'envoler de nouveau vers le soleil espagnol.