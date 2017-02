Le vin bio bon pour l'emploi

Une exploitation viticole biologique crée 1,5 fois plus d'emplois qu'une exploitation non bio, selon une étude présentée mardi au 25e millésime bio, le plus grand salon de vins bio du monde qui se tient pour la première fois à Marseille.

Ces emplois sont aussi plus stables que pour la viticulture non biologique: 34,6% des exploitations bio emploient un ou plusieurs salariés permanents contre 21,6% pour les exploitations non bio, selon l'enquête «le bio c'est bon pour l'emploi» réalisée par UMR Moisa (Supagro Montpellier/Inra). 71,49% des emplois sont à temps complet dans les exploitations bio contre 66,83% dans le non bio.

Les emplois sont aussi plus qualifiés. «Le bio demande 50% de main-d'oeuvre en plus, des personnes plus qualifiées et plus jeunes» que dans les exploitations traditionnelles, a indiqué à l'AFP Patrick Guiraud, président de l'association Sudvinbio organisatrice du salon. «Ce sont souvent des bac + 2», les cadres et techniciens y représentent 17,81 % contre 11,6% selon l'étude. La viticulture biologique attire aussi les femmes. «Beaucoup s'intéressent au bio et deviennent productrices», précise M. Guiraud.

«Le bio c'est être d'avantage à l'écoute de la plante», résume M. Guiraud, lui-même à la tête d'une exploitation viticole d'une centaine d'hectares dans le Gard où il cultive bio depuis 25 ans. Si la filière bio ne représente encore que 9,9% du vignoble français, elle a connu une expansion importante: de 2005 à 2015, la surface des vignobles bio a été multipliée par 3,5. Sur 70 000 hectares cultivés en bio en France, l'Occitanie arrive en tête avec 24 000 hectares en bio, suivie de la région Paca avec 16 000 hectares et l'Aquitaine avec 8000 hectares, selon les chiffres de M. Guiraud.

Le salon du vin bio, organisé par Sudvinbio depuis 1993, réunit, du 30 janvier au 1er février, 902 exposants. «Quarante pour cent de la production nationale y est présentée en volume», précise son organisateur. 16 pays sont représentés, avec, en tête l'Italie suivie de l'Espagne et de l'Autriche mais aussi des Chiliens et des Américains. Tous sont certifiés bio et sont contrôlés sur place par un organisme de certification. 5000 visiteurs sont attendus. Cavistes, magasins spécialisés dans le bio, restaurateurs, les acheteurs viennent du monde entier.

L'enquête a été réalisée à partir du recensement agricole de 2010 sur 3615 exploitations viticoles réparties dans toute la France (soit 70 % du nombre total d'exploitations en viticulture bio).