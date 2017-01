Des vins de la nouvelle Rioja

Fruité tempranillo

Ce tempranillo produit par la famille Moraza est à mille lieues des vins puissants et boisés typiques de la Rioja. Il est élaboré en cuves de béton, plutôt qu'en fûts de chêne, pour mettre en valeur les arômes de fruits. Le résultat est concluant: on goûte les fruits noirs, le thym et la lavande. Il n'est pas très corsé. On le sert avec des brochettes ou la fondue chinoise. L'Agence Boires commercialise d'autres vins des Moraza en importation privée, dont un blanc à base de viura parfumé et délicieux.

Moraza Tempranillo Bio 2015, 12473825, 18,35 $

Olivier Rivière

Français d'origine, Olivier Rivière produit du vin dans la Rioja depuis une quinzaine d'années. Ses vins peu boisés se démarquent des cuvées traditionnelles. Il possède quelques hectares de vignes et achète aussi des raisins. Un premier vin de ce producteur vient d'arriver à la SAQ. Sa cuvée Rayos Uva est un assemblage de tempranillo, de grenache et de graciano. Pour moins de 20 $, c'est un rouge goûteux et épicé. Il a de la matière, de la structure et beaucoup de fruits.

Olivier Rivière Rayos Uva 2015, 13076071, 19,75 $

Tempranillo blanco

Ce blanc n'est pas vinifié par un petit producteur, mais il s'inscrit dans la tendance des vins différents de la Rioja. En effet, les blancs de cette région sont traditionnellement boisés et sont élaborés avec les variétés de raisin viura, malvoisie et grenache blanc. Pas celui-ci. Il contient du tempranillo blanc, une mutation naturelle du tempranillo rouge découverte il y a quelques années. De nombreux vignerons de la Rioja produisent de petites cuvées avec cette nouvelle variété. Ce vin commercialisé par la Bodega Valdemar est délicieux et très frais. Son nez est parfumé et floral. Sa bouche est étonnamment onctueuse et longue. Une belle découverte!

Inspiración Valdemar Tempranillo Blanco 2015, 12591821, 20,30 $

En importation privée

L'agence d'importation Symbiose commercialise plusieurs vins de la nouvelle Rioja en importation privée. L'un d'eux est le Viña Illusión, un tempranillo fruité et non boisé, produit par les vignerons Martin Alonso et Gloria Plaza. Ils sont reconnus pour leurs techniques peu interventionnistes et leur travail selon les règles de l'agriculture biologique. Le vin est vendu à 20,25 $ la bouteille en caisse de 12.

Viña Ilusión Rioja Joven 2015, Agence Symbiose, 20,25 $