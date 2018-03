Cinq bouteilles pour vos classiques

Karyne Duplessis Piché

Collaboration spéciale La Presse La Presse Il y aura à coup sûr de la dinde et de la tourtière au menu pendant le temps des Fêtes. Envie d'ajouter une touche d'originalité à votre repas? Voici cinq vins pour accompagner ces classiques réconfortants.

POUR LA DINDE Un chardonnay de Bourgogne ou de Californie est toujours un bon accord avec la dinde. Or, le Diálogo est un rouge produit dans le Douro par la maison Niepoort s'y marie aussi à merveille. Il n'est pas trop corsé, gorgé d'arômes de fruits mûrs et d'épices. Bon à savoir: il est offert depuis peu en magnum et le grand format revient moins cher que d'acheter deux bouteilles. Niepoort Diálogo 2016 (750 ml), 15,70 $ (12098033) Niepoort Diálogo 2015 (1,5 L), 28,95 $ (13445981)

Agrandir Domaine d'Aupilhac Lou Maset 2016 Photo SAQ

TOURTIÈRE ET PÂTÉ À LA VIANDE Le domaine d'Aupilhac a ajouté une touche de syrah dans son rouge appelé Lou Maset en 2016. Ça se remarque tout de suite ! La syrah apporte des notes de poivre à cet assemblage du Languedoc composé de grenache, de cinsault, de mourvèdre et de carignan. La bouche est gourmande, parfumée et n'est pas très tannique. Ce vin fera l'unanimité autour de la table avec un pâté à la viande ou une tourtière servie avec du ketchup aux fruits. Domaine d'Aupilhac Lou Maset 2016, 17,05 $ (11096116)

Agrandir House Wine Co Red House Cabernet Merlot 2016 Photo SAQ

VIN DE RAGOÛT Sur l'étiquette, le nom « vin maison » fait sourire. Ce qui se trouve dans la bouteille aussi, car cet assemblage de cabernets (franc et sauvignon) et de merlot de l'Ontario est juteux et gorgé de fruits noirs. Il est élaboré par les frères Speck connus entre autres pour les vins Henry Pelham. Ils viennent de lancer au Québec deux nouvelles cuvées sous la marque House Wine. Autant le blanc que le rouge sont impeccables pour le prix. Pour les Fêtes, le rouge ira à merveille avec le ragoût. Son attaque est souple et fruitée. La finale est arrondie par une touche de sucre. House Wine Co Red House Cabernet Merlot 2016, 15,45 $ (13458580)

Agrandir L'Excellence de Château Capendu 2015 Photo SAQ

POUR LE CANARD Qui dit plat de canard dit vins du Languedoc ou du sud-ouest de la France. Ces rouges corsés sont toujours une valeur sûre avec ce met régional. C'est le cas ici de la cuvée l'Excellence du Château Capendu. Élaboré non loin de Carcassonne, cet assemblage de carignan, de grenache et de syrah explose d'arômes de bleuet, de framboise et de fraise. Sa bouche est fruitée et juste assez puissante. L'élevage en barrique se laisse deviner par de subtiles notes de vanille. c, 18,95 $ (12879180)

Agrandir Attems Pinot Grigio 2016 Photo SAQ