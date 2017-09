 Vins de France: le réveil du Roussillon 

Domaine Olivier Pithon

Olivier Pithon a quitté sa Loire natale, où son frère Jo Pithon est un vigneron très connu, pour s'installer à Calce il y a 17 ans. À l'époque, il n'y avait que Gérard Gauby et la cave coopérative qui vinifiaient dans le village. Depuis, une dizaine d'autres domaines indépendants ont démarré à Calce, dont le domaine Matassa et L'Horizon.

Le vigneron est tombé amoureux du maccabeu et du grenache gris, deux variétés de blancs qu'on trouve rarement dans les autres régions de France, sauf dans le Languedoc. Il élabore aussi des rouges avec de vieilles vignes de carignan et de grenache noir. «La signature des nouveaux vins du Roussillon est la fraîcheur, même s'ils sont produits dans un climat très chaud», dit-il.

Calce se trouve à 300 mètres d'altitude. Son sol est surtout composé de schiste et de calcaire. Sur la terrasse d'Olivier Pithon, on aperçoit d'un côté la mer Méditerranée et de l'autre, les Corbières. Au sommet des montagnes, les vestiges des châteaux cathares rendent le décor spectaculaire.

La cuvée Mon P'tit Pithon est réalisée avec des raisins achetés en négoce. Cet assemblage de syrah, de mourvèdre et de grenache est rempli de fruits rouges. Il rappelle le thym, la lavande et même l'orange sanguine. C'est épicé et pas très puissant.

Domaine Olivier Pithon Mon P'tit Pithon 2016 (12574811) 20,35 $