 Cinq bouteilles au frigo tout l'été 

Plus de rosés

L'offre (et la demande!) de vins rosés gonfle chaque année. La majorité coûte plus de 15 $ à la Société des alcools (SAQ), et certaines bouteilles se détaillent à plus de 25 $. Pour profiter de la vague rose sans y laisser sa chemise, ce vin produit par la famille Perrin est une bonne affaire. Cet assemblage de cinsault, de syrah et de grenache provient du Luberon, dans le sud de la France. On est séduit par ses arômes de fruits rouges et de melon. En bouche, rien de compliqué: une belle acidité, du fruit, pas de sucre, pas d'amertume, juste du plaisir!

La Vieille Ferme Rosé Luberon (13288832) 13 $

Boire canadien

Les vins canadiens sortent de l'anonymat, et plusieurs cuvées sont maintenant vendues au Québec. C'est le cas des rieslings de la Cave Spring. Ce producteur ontarien cultive la vigne depuis les années 70 à Niagara, et ses vins sont d'une grande finesse. Vendu sous la barre des 20 $, ce riesling est une véritable aubaine. Ses parfums rappellent d'abord les agrumes. On perçoit ensuite des notes pétrolées si fréquentes dans les blancs issus de ce cépage. Grâce à son acidité marquée, on sent à peine les 18 g de sucre résiduel. Coup de coeur assuré!

Cave Spring Riesling 2015 (10745532) 18,45 $