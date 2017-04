 Cinq vins printaniers pour Pâques 

Rosé de saison

Les vins rosés n'ont pas tous le même goût, mais ils ont un point en commun : ils apportent du soleil et font rêver à l'été. Celui-ci vient tout juste d'arriver au Québec. Il est vinifié tout près d'Aix-en-Provence dans le sud de la France par le Château Gassier. Comme celle de la majorité des rosés de Provence, sa robe est pâle et saumonée. L'assemblage de cinsault, de syrah, de grenache et de rolle est assez classique. Dans le verre, les notes de fleurs, de melon et de fruits rouges sont invitantes. En bouche, il est sec, ses arômes rappellent les fruits exotiques et surtout, il fait un malheur avec la quiche lorraine et le jambon.

Esprit Gassier 2016, 20,95 $ (13204782)

Blanc de crabe

Tous les vins d'Alsace ne sont pas doux et sucrés. Ce blanc du domaine Dopff & Irion est sec. Il est élaboré avec du sylvaner, un cépage beaucoup moins répandu que le riesling et le gewurztraminer, mais qui gagne de nouveau en popularité. Et cette nouvelle cuvée a tout pour nous le faire aimer. Ses arômes de clémentine et de poire explosent dans le verre. Sa bouche est croquante, parfumée et presque saline en finale. Avec son prix abordable, il est le compagnon idéal quand on veut se gâter avec du crabe des neiges.

Dopff & Irion Cuvée René Dopff Sylvaner, 13,90 $ (13190018)

Un rouge pour le rôti de porc

Plusieurs amateurs de vin d'Italie rêvent un jour de goûter au Sassicaia, un vin emblématique produit près de la mer en Toscane par le Marchesi Incisa della Rocchetta. Peu de gens savent cependant que la famille possède depuis plusieurs générations des vignes dans le Piémont. Ce vin, élaboré avec la variété de raisin barbera, est beaucoup plus abordable que le Sassicaia. Il est moins corsé que son célèbre cousin, mais il n'est pas dépourvu de charme. Ses arômes de fruits rouges se fondent dans une bouche juteuse et légèrement épicée. Ce n'est pas très puissant et il accompagnera à merveille le rôti de porc.

Valmorena Barbera d'Asti 2015, 19,50 $ (12661480)

Pour se gâter

Le domaine Ampeleia s'est démarqué l'an dernier en proposant un rouge bio vendu dans une bouteille d'un litre appelée « Unlitro ». La cuvée Kepos vient dans un contenant plus traditionnel. Mais le vin est tout aussi séduisant. Bien qu'il soit produit en Toscane, ce rouge n'est pas élaboré avec du sangiovese. Il contient plutôt un assemblage de grenache, de carignan et d'alicante bousquet. Le résultat est fruité et savoureux. Il goûte la fraise et les framboises mûres. Les tannins sont délicats et les arômes persistent en bouche. Du pur bonheur !

Kepos di Ampeleia 2012, 24,90 $ (11546949)

Blanc pour les poissons

À quelques pas de la Méditerranée, le massif de La Clape était autrefois une île au milieu de la mer. Aujourd'hui, ce petit coin du Languedoc est plutôt entouré de garrigue et de vignes. C'est à cet endroit que se trouve le Château Rouquette-sur-Mer. Sa cuvée Arpège est un assemblage de bourboulenc et de roussanne. Un tandem qui donne un vin blanc ample dont les arômes rappellent les agrumes et les pêches blanches. La finale est longue et fait saliver. Pour le prix, il est d'une complexité épatante.

Château Rouquette-sur-Mer Cuvée Arpège 2015, 20,25 $ (11864613)