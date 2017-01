 Si vous aimez le Fantini Farnese Sangiovese... 

Ses arômes de confiture de fruits et de chocolat rappellent le Ménage à trois. En revanche, il est vendu beaucoup moins cher. Ce vin n'est pas sec, il contient 12 g de sucre résiduel par litre.

Fantini Farnese Sangiovese, 9,35 $ (12477501)

Vous aimerez...

> Un nouveau Chianti

Le Fantini Farnese est élaboré avec du sangiovese, le cépage le plus planté en Italie. Le sangiovese fait la renommée des vins de Chianti où il produit des rouges structurés aux arômes de sous-bois et de fruits noirs. Cette nouvelle cuvée de la maison Rocca delle Macie vient d'arriver au Québec et elle vaut le détour. Le vin est plus corsé que le Fantini, mais pas trop. Il est rempli de fruits et dégage aussi des notes boisées. Le style est moderne, goûteux, et contrairement au Fantini, il est sec en bouche. Pour quelques dollars de plus, c'est un excellent choix pour accompagner un spaghetti à la sauce bolognaise.

Rocca delle Macìe Chianti Riserva 2013, 16,55 $ (12989750)

> Pour se gâter

Cet italien de la région d'Émilie-Romagne coûte le double d'une bouteille de Fantini Farnese, et c'est mérité. Il est produit par la maison Poderi dal Nespoli, un domaine qui cumule les éloges. Sa cuvée Prugneto est faite à partir de vieilles vignes de sangiovese. Le vin regorge de fruits noirs, de fleurs et d'épices douces. Le tout a passé dix mois en fût de chêne, dont trois dans des barriques françaises neuves. Les tannins sont soyeux. C'est rond et long en bouche.

Prugneto Sangiovese di Romagna Superiore 2015, 19,05 $ (11298404)

> Sortir des sentiers battus

Le Mexique est davantage connu pour ses plages et sa tequila que pour ses vins. Ça pourrait changer. Selon un article publié par l'agence Bloomberg, le nombre de vignobles dans la vallée de Guadalupe au Mexique est passé d'une dizaine dans les années 90 et à plus de 100 aujourd'hui. Cette région est située juste au sud de la Californie. Le domaine L.A. Cetto est l'un des plus vieux vignobles du pays. Ses vins sont bons et offrent un dépaysement total! Cette cuvée produite avec la variété de raisin petite sirah sent les bonbons à la framboise et les épices. On goûte les fruits mûrs et on retrouve des notes similaires à celles perçues dans le Fantini Farnese, tel le chocolat.

L.A. Cetto Petite Sirah, 11,75 $ (00429761)