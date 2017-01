 Des vins à mettre en cave pour 20 ans 

Chili 2013

Si l'idée de mettre en cave un vin du Nouveau Monde semble moins conventionnelle, la spécialiste Nadia Fournier constate que plusieurs cabernets-sauvignons du Chili sont construits pour vieillir. La dégustation de vieux millésimes le confirme. Les vins du Nouveau Monde possèdent un autre atout: la qualité de la récolte varie peu d'une année à l'autre. La cuvée Intriga, du producteur Montgras, est dense, épicée et puissante. Elle épatera tout le monde dans une dizaine d'années! À suivre aussi, le retour du cabernet-sauvignon du domaine De Martino.

Intriga Cabernet-Sauvignon 2013 23,35 $ (11766520)

Coteaux du layon 2005

Les vins de dessert sont une valeur sûre pour la garde. En plus d'évoluer avec grâce, ils plaisent aux jeunes dégustateurs. Moins connus et moins chers que les sauternes, les liquoreux des coteaux du Layon, dans la Loire, sont délicieux. La cuvée 2005 du Château de la Guimonière rappelle les fruits exotiques et le miel. Ce millésime a été grandiose en France. Raison de plus pour en faire des provisions, si vous n'avez pas encore mis de côté des vins de cette année.

Château de la Guimonière Chaume 2005 31,25 $ (12718749)

Piémont 2009 et 2012

Le producteur Tino Colla fait des merveilles dans le Piémont, dans le nord de l'Italie. Ses vins sont impeccables, abordables et ils vieillissent bien. De passage au Québec cet automne, M. Colla a fait déguster de vieux millésimes de sa cuvée Bricco del Drago, un assemblage de dolcetto et de niebbiolo vendu à moins de 30 $. Le nouvel arrivage du millésime 2009 est prévu en février. Pour les enfants nés en 2012, on choisit la cuvée Roncaglie. Un Barbaresco sérieux et dense qui traversera les années sans problème.

Poderi Colla Roncaglie 2012 47,50 $ (11100120)