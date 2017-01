Vins de fête

Tout au long de cette soirée inspirée, il ne manquait pas de bouteilles sur la table... sur l'îlot de cuisine... autour du feu... à côté du foyer... Voici quelques-uns des choix de Morgane, dénichés pour la plupart à la SAQ, mais avec deux cuvées plus confidentielles au travers. Les caisses en commande privée sont justement idéales à acheter entre amis !

Recaredo Terrers Gran Reserva Brut Nature (cava) 2009, 750 ml, 36,50 $ (12016288)

Voici une magnifique bulle en biodynamie pour se lancer ! Tous les cavas de Recaredo sont millésimés avec élevages sur lies qui peuvent durer jusqu'à 10 ans. On trouve d'ailleurs les 2000 et 2004 à la SAQ actuellement, pour une coquette somme, tout de même. La cuvée qui nous concerne est non dosée (sans aucun sucre ajouté). C'est donc ultrasec et tout en finesse.

Domaine Fouassier Les Grands Groux 2014 (Sancerre), 12,5 % alc./vol., 750 ml, 27,90 $

(12259423)

La famille Fouassier fait du vin dans le Sancerrois depuis 10 générations. Les dernières ont décidé de mener le domaine en biodynamie, à compter de l'année 2000. Dans Les Grands Groux, le sauvignon blanc exprime son côté plus végétal toujours avec cette acidité vive et des accents anisés en bouche. Pour l'apéro.

Chinon, La cuisine de ma mère 2015, 12,5 % alc./vol., 750 ml, 21,45 $ (12782441)

Voici un cabernet franc biologique particulièrement frais et digeste. À boire en début de repas, avant les grosses viandes, qui réclament des vins plus musclés.

Cuvées Original, en commande privée, caisse de 12, autour de 28 $ par bouteille de 750 ml

Camp d'en Fourmaxe fait partie du projet Original, des Québécois Martin Labelle et Jérôme Dupras avec les vignerons français Olivier Lemasson et Jean-Philippe Padié. Il ne reste plus de Camp d'en Fourmaxe 2015, encore moins en magnum, mais le Bente farine 2015 vient d'arriver. Il est élaboré à partir des mêmes grenaches, avec un peu de carignan en prime et un plus long élevage. Le résultat : un vin plus coloré et structuré. Les Camp d'en Fourmaxe 2016 seront offerts au printemps.

Commandes : originalvins.ca

La Vieille Julienne Lieu dit Clavin 2014, 13,5 % alc./vol., 750 ml, 30,75 $ (10919133)

Le voici, le vin de viande ! Qu'ils soient en appellation Côtes-du-Rhône ou Châteauneuf-du-Pape, les vins de Jean-Paul Daumen sont toujours bien gourmands, sans perdre l'équilibre. Vous goûterez fort probablement la cerise noire, les épices et le café.

Foule Bulles du Clos Saragnat, en commande privée, caisse de 12, 15,50 $ par bouteille de 750 ml

Petit dernier du Clos Saragnat, Foule Bulles est fait à partir des jus de premières presses du cidre de glace, qui sont fermentés comme du cidre. Les amis l'ont ouvert au dessert. Si vous ne réussissez qu'à trouver le cidre fermier Des bulles genre, au dépanneur Veux-tu une bière ? par exemple, comptez-vous quand même chanceux et buvez-la à l'apéro !

Commandes : glou-mtl.com