 Quand les sommeliers cuisinent pour les fêtes 

Émilie Bilodeau

Les sommeliers maîtrisent les meilleurs accords mets et vins. Ils reconnaissent les yeux fermés les arômes d'un cépage. Mais ces connaisseurs du vin savent-ils cuisiner ? Trois d'entre eux manient aussi très bien les poêlons et cuillères de bois. Ils nous proposent ici des bouchées pour le réveillon et une suggestion de bulles pour les accompagner.