Victime d'un faux compte Twitter

L'usurpation d'identité est une pratique de plus en plus courante sur les réseaux sociaux. Au moment où Twitter vient de bloquer de nombreux faux comptes en France, une jeune Québécoise, Anne-Julie Du Sault, a été la victime d'un faux compte anti-immigration qui utilisait sa photo sur Twitter. Compte rendu d'une arnaque qui n'a pas fait long feu.

C'est le journaliste français Samuel Laurent qui flaire la supercherie le premier. Le journaliste du Monde gazouille en début de journée (heure de Montréal) au sujet du compte de Sandra Peterson. « Twitter, je te présente Sandra, sur qui je tombe par hasard, et qui mérite qu'on en parle un peu », écrit le responsable de la rubrique « Les décodeurs » au journal Le Monde. Le profil de @SandraPetersonL indique que la jeune femme est âgée de 22 ans et étudie pour devenir infirmière au prestigieux King's College de Londres. La photo montre une jeune femme blonde à l'air sérieux et réservé.

SANDRA PETERSON EST... QUÉBÉCOISE !

Toujours sur Twitter, Samuel Laurent remarque que Sandra Peterson possède un anglais assez sommaire et qu'elle s'exprime plutôt en français dans ses messages. Déjà, d'autres internautes semblent avoir compris que Sandra Peterson n'est pas celle qu'elle prétend être. Le journaliste finit par retrouver la photo originale qui sert d'avatar à l'apprentie infirmière britannique. C'est la photo d'une étudiante de l'Université de Montréal, Anne-Julie Du Sault. « Évidemment, la photo de Sandra n'est pas celle de Sandra. C'est celle d'une étudiante québécoise, Anne-Julie Du Sault, qui figure sur une plaquette de l'Université de Montréal », écrit Samuel Laurent. Le journaliste émet aussi l'hypothèse que le compte n'est pas entièrement automatisé puisque certaines réponses sont assez personnalisées. « L'intérêt d'avoir de réelles conversations réside sans doute dans le fait de rendre le compte plus crédible, je suppose ? Pour mieux justifier les [retweets] toutes les 20 secondes peut-être ? » Il n'a pas été possible de joindre Samuel Laurent.

ANNE-JULIE DU SAULT PORTE PLAINTE

En parallèle, un internaute informe Anne-Julie Du Sault sur Facebook que quelqu'un s'est approprié son image. Comme elle n'a pas de compte Twitter, Mme Du Sault demande l'aide d'amis qui sont abonnés au réseau social. Elle constate que c'est bel et bien une photo d'elle qui est utilisée. L'image date de 2013. Elle écrit immédiatement à Twitter pour demander que le compte de Sandra Peterson soit fermé. En plus de prouver son identité, elle envoie notamment aux gestionnaires de Twitter l'image originale et complète de l'avatar utilisé par le faux compte. « Ça a pris cinq minutes et le compte était fermé », indique la jeune femme, qui s'est dite plus surprise qu'inquiète de cette mésaventure.

UNE PRATIQUE COURANTE, MAIS PEU DOCUMENTÉE

Selon Nellie Brière, spécialiste des réseaux sociaux, une telle pratique n'est pas si rare, mais le phénomène est peu documenté. « La bonne nouvelle, c'est que Twitter est super efficace quand il est question d'usurpation d'identité. Parfois, ils vont même suspendre temporairement un compte en attendant d'avoir toutes les informations pour le fermer définitivement. » Le hic, c'est que si personne ne s'en rend compte, les « faussaires » peuvent continuer leurs activités sans problème. S'il est presque impossible de se prémunir contre une telle usurpation, l'autre bonne nouvelle, selon Nellie Brière, c'est que les moteurs de recherche d'images sont de plus en plus performants. Avec l'avatar utilisé sur Twitter, ou toute autre photo, il est facile de retrouver d'autres images semblables et de remonter jusqu'à une personne, indique-t-elle.

TWITTER FAIT LE MÉNAGE

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont aperçus au cours des derniers jours qu'ils avaient perdu de nombreux abonnés. Le réseau social avait annoncé le 11 juillet qu'il se lançait à la chasse aux faux comptes. Les comptes suspects sont verrouillés et les utilisateurs doivent à nouveau fournir leur mot de passe. Twitter aurait réussi à supprimer 70 millions de comptes suspects en deux mois. Le président des États-Unis Donald Trump a perdu 100 000 abonnés au cours de l'opération et Barack Obama, 400 000 abonnés.