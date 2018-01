Critiqué, Twitter ne supprimera pas les tweets de responsables politiques

«Il y a de nombreux débats autour de la présence sur Twitter de personnalités politiques et de dirigeants, et nous souhaitons apporter notre point de vue», affirme le réseau social américain sur son blogue officiel, assurant vouloir contribuer à «faire avancer le débat public dans le monde».

«Bloquer un dirigeant (...) ou supprimer ses tweets controversés reviendrait à dissimuler des informations importantes auxquels les gens doivent avoir accès et (pour en) débattre», fait valoir Twitter, qui assure «travailler dur pour rester neutre».

Twitter explique néanmoins «examiner les tweets de dirigeants en prenant en compte le contexte politique» et «appliquer (ses) règles d'utilisation en fonction» de cela.

Le groupe ne nomme aucun dirigeant en particulier, mais répond implicitement aux nombreuses critiques appelant à supprimer les messages du président Trump, qui s'exprime quotidiennement au travers de tweets à la tonalité souvent agressive à l'encontre, notamment, d'autres pays ou d'autres dirigeants.

Dernier exemple marquant, M. Trump a adressé mardi une menace à peine voilée au dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un: «le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le "bouton nucléaire est sur son bureau en permanence" (...) informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!», avait-il tweeté.

Quelques heures plus tard, un groupe de militants baptisé «Resistance SF» avait projeté sur la façade du siège de Twitter à San Francisco, ce slogan visant le patron fondateur du groupe Jack Dorsey: «@jack is complicit» («complice»), pour protester contre le fait que Twitter laisse Donald Trump s'exprimer largement sur le réseau, alors même qu'il bloque régulièrement des comptes ou supprime des messages enfreignant ses règles d'utilisation (appels à la violence, apologie du terrorisme, etc.).

Deux sénateurs démocrates ont également demandé jeudi au patron des services américains de renseignement d'évaluer les risques que représentent pour la sécurité nationale des États-Unis les tweets de Donald Trump au sujet de la Corée du Nord.