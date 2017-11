La brève désactivation du compte Twitter de Trump fait des étincelles

Un employé indiscipliné de Twitter a réduit quelques minutes au silence le président des États-Unis sur son moyen de communication favori, pour le plus grand plaisir des détracteurs de Donald Trump mais soulevant aussi des craintes d'un dangereux précédent.

Vers 19h00 jeudi, les visiteurs du compte «Désolé, cette page n'existe pas».

Dans un premier temps, le réseau social a indiqué sur son propre service que ce compte avait été «désactivé par inadvertance à cause d'une erreur humaine commise par un employé de Twitter». Avant de rectifier plus tard: cette manoeuvre a été effectuée à dessein par un employé --non identifié-- pour son dernier jour de travail.

«Nous menons une enquête interne complète», a ajouté la société, précisant que le compte avait été interrompu pendant onze minutes.

Le président n'a pas réagi à cette coupure intempestive pendant presque douze heures, tweetant néanmoins sur d'autres sujets dans l'intervalle.

«Mon compte Twitter a été désactivé pendant 11 minutes par un employé voyou. Je pense que les nouvelles sont enfin en train de se répandre et d'avoir un impact», a-t-il tweeté vendredi matin.