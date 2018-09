Apple devrait dévoiler trois nouveaux iPhone mercredi

Associated Press San Francisco

Le géant américain devrait notamment présenter un iPhone plus gros et plus dispendieux, au moment où il cherche à relancer des ventes qui commencent à ralentir.

L'écran de ce nouveau téléphone devrait être plus grand et en mesure d'afficher des noirs plus profonds.

Si les rumeurs se concrétisent, cet iPhone géant témoignera du désir d'Apple de combler des consommateurs qui réclament des écrans sans cesse plus grands à une époque où ils utilisent leurs téléphones intelligents pour enregistrer et visionner des photos et de la vidéo partout où ils vont.

Le iPhone X lancé l'an dernier n'a pas atteint les sommets de ventes anticipés par les analystes, mais il a quand même suffisamment bien fait pour qu'Apple rehausse la mise avec un nouveau modèle plus grand.

Apple devrait aussi présenter un nouveau téléphone fait de matériaux de moins bonne qualité et un téléphone offrant de légères mises à jour par rapport au modèle de l'an dernier.

On croit enfin qu'Apple pourrait dévoiler une nouvelle montre intelligente.

Les ventes mondiales de téléphones intelligents ont progressé de 2% pendant la période avril-juin. Samsung occupe toujours le premier rang au chapitre des ventes, mais Apple a cédé la deuxième place à la firme chinoise Huawei Technologies.