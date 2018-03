 Téléphonie mobile: une résolution pour réduire les frais d'itinérance 

Karim Benessaieh

Le Canada et 18 autres pays des Amériques ont appuyé une résolution pour réduire, voire éliminer, les frais d'itinérance souvent exorbitants imposés aux utilisateurs de téléphonie mobile. La résolution - non contraignante - a été votée à la fin de la semaine dernière à Buenos Aires, à l'issue d'une assemblée regroupant 19 pays des Amériques, dont le Canada et les États-Unis.