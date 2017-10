Assistants vocaux: Samsung lance une nouvelle version de Bixby

«Bixby 2.0 est une avancée fondamentale pour les assistants virtuels et une nouvelle étape importante qui va transformer notre vie numérique», écrit le groupe dans un communiqué publié à l'occasion de sa conférence destinée aux développeurs organisée à San Francisco en Californie, dans l'ouest des États-Unis.

La première version de Bixby a été lancée il y a quelques mois avec le smartphone Galaxy S8, rappelle Samsung. Il n'était alors disponible que sur cette gamme d'appareils de la marque et était jugé par les experts du secteur beaucoup moins performant que ses concurrents Alexa (Amazon), Google Assistant ou même Siri (Apple).

Désormais, la plateforme technique Bixby 2.0 sera ouverte aux développeurs, qui pourront ainsi intégrer l'assistant vocal à d'autres appareils et applications.

Bixby 2.0 sera «disponible sur tout appareil», explique le leader mondial des smartphones. Ce qui veut dire que «l'intelligence de Bixby (...) agira comme la tour de contrôle de votre écosystème d'appareils: téléphones mobiles, télévisions, réfrigérateurs, haut-parleurs connectés ou toute autre technologie connectée imaginable», affirme le groupe, qui fabrique aussi des appareils électroménagers.

Samsung assure également que Bixby 2.0 a un système de commande vocale plus efficace, «de façon à mieux vous connaître et mieux comprendre non seulement qui vous êtes, mais aussi les autres membres de votre famille», pour «personnaliser les réponses» aux questions et les tâches à effectuer.

Avec ce nouveau Bixby, Samsung se lance pleinement dans la guerre des assistants vocaux que se livrent les groupes technologiques américains (Amazon, Google, Microsoft, Apple...), qui les intègrent progressivement au plus d'appareils possible, à commencer par les haut-parleurs intelligents à commande vocale, très en vogue.

Alors que ce marché est dominé par Amazon, Google a lancé ce mois-ci toute une batterie de nouveaux appareils --dont plusieurs nouvelles enceintes et un nouveau smartphone-- activés par son Assistant.

Véritable vitrine de l'intelligence artificielle, les assistants vocaux peuvent donner les infos, la météo, envoyer des courriels, mais aussi interagir avec d'autres dispositifs connectés dans la maison (lampes, portes, alarmes...).

Selon Samsung, qui a dit en août travailler lui aussi sur un modèle d'enceinte intelligente, Bixby est actuellement disponible dans plus de 200 pays et dispose de plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés.