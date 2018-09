NHL 19: entre P.K. Subban et tradition

P.K. Subban et Wayne Gretzky, les deux joueurs qui ornent les pochettes de NHL 19, résument à merveille le tiraillement des développeurs d'EA Sports. Entre la tradition et le nouveau hockey de la Ligue nationale, comment renouveler un classique qui fête cette année son 25e anniversaire?

Pour résumer la nouvelle attitude des joueurs, «plus expressifs, plus frondeurs», le choix s'est porté tout naturellement sur P.K. Subban, explique-t-il. Dans le jeu, on a maintenant accès à une variété étourdissante de célébrations des buts, de la petite steppette à la danse lascive en passant par du Air Guitar ou d'une imitation de crise d'épilepsie sur la glace. Un tout nouveau mode, World of CHEL, permet d'affronter des amis ou l'ordinateur sur des glaces extérieures en créant son joueur. Vous avez accès à plus de 900 pièces d'équipement pour affirmer votre personnalité, des pantalons fluo aux kangourous rayés en passant par des tuques loufoques. Il faut toutefois être abonné à Xbox Live Gold, à 69,99$ par année, pour accéder à certaines fonctions.

Pour la tradition, on peut maintenant inclure plus de 200 légendes du hockey, notamment quand on bâtit son équipe de rêve. La dernière édition de NHL n'en comptait qu'une vingtaine, rappelle le directeur de la création. Vous aurez la joie, si vous débloquez ces options après les défis proposés, de jouer avec Wayne Gretzky, Mario Lemieux ou Mark Messier. La Sainte-Flanelle est largement représentée avec, entre autres, Patrick Roy, Jean Béliveau et Jacques Plante -sans masque, en plus.

Les responsables d'EA Sports ont également moussé le plus grand réalisme de l'action, avec des mises en échec plus intenses, un contrôle plus fluide et un coup de patin plus réaliste. On a d'ailleurs auditionné plus de 200 joueurs de hockey, dont certains professionnels, pour imiter le coup de patin de vedettes comme Connor McDavid.

Pour être honnête, ces améliorations ne nous ont pas sauté aux yeux lors des matches classiques. Le jeu semble effectivement plus rapide, le coup de patin plus enjoué, les passes plus intelligentes mais il n'y a rien de flagrant. Par contre, dans certains modes plus fantaisistes, notamment à trois contre trois ou avec une équipe composée de mascottes (eh oui...), on a constaté beaucoup plus d'agilité et des mises en échec plutôt retentissantes.