Marvel's Spider-Man: plein les yeux, plein les bras ****

La belle vie d'araignée

Autant Spider-Man est un superhéros improbable, gainé dans un costume d'araignée et se défendant par des jets de toile, autant ce jeu utilise des mécaniques que vous n'aurez jamais vues ailleurs.

Dès les premiers moments, on est précipité du haut des airs dans un New York numérique, où on passe d'un immeuble à un autre en lançant un fil d'araignée. On a fait le choix ici d'un monde ouvert où on peut s'arrêter à tous les coins de rue, regarder les passants et grimper à toutes les façades.

On se prend à s'émerveiller de pouvoir se promener d'un immeuble à l'autre en lançant sa toile ou en courant le long des murs.

Évidemment, ce n'est pas l'objectif premier du jeu. On est rapidement mis dans le bain avec un premier affrontement de vilains qui nous permet d'apprendre à utiliser nos superpouvoirs. Ils tournent tous essentiellement autour de jets de fils d'araignée et de sauts en hauteur, combinés à des coups de poing et de pied pour achever l'ennemi.

Combats et puzzle

Le premier grand test, c'est l'affrontement avec l'ennemi juré, Wilson Fisk, dès la première heure de jeu. Les concepteurs du jeu ne connaissent pas la pitié : il vous faudra combiner tous les coups que vous aurez appris pour en venir à bout, et il y a fort à parier que vous aurez besoin de plusieurs tentatives pour le faire.

Dans ce monde ouvert, vous aurez à découvrir des éléments, notamment des sacs à dos cachés en haut des immeubles, pour améliorer votre équipement. Dans le laboratoire où Peter Parker est employé - il n'est plus journaliste -, vous aurez accès à des inventions qui permettront à son alter ego d'être plus fort.

Au détour de certains épisodes, il faudra résoudre un puzzle, brancher les connexions électriques d'un bras mécanique ou placer une statue dans la bonne position, pour pouvoir avancer. Les dialogues sont savoureux, respectant l'esprit original un peu cabotin et l'autodérision de l'homme-araignée. On a manifestement apporté un grand soin à rendre Peter Parker humain, émouvant dans sa rencontre avec son ex-petite amie ou son patron, généralement perdu dans la vie et moqueur dans ses combats.

Technique laborieuse

Parlant de combats, difficile de passer à côté d'un aspect irritant : il y en a beaucoup, on se lasse de taper sans cesse des pieds et des poings, et la mécanique y est tout simplement trop complexe. Entouré de plusieurs dizaines de malfrats qui ne veulent pas tomber d'un seul coup, notre Spider-Man se fait rapidement écraser si on ne trouve pas rapidement les combinaisons de touches pour arrêter, emprisonner, assommer et achever nos adversaires.

Résultat : les affrontements sont incroyablement laborieux, même dans le mode le plus facile. Il nous a fallu par exemple plus de deux heures de jeu pour un seul affrontement dans un repaire de Fisk. On imagine mal quel dieu du jeu vidéo arriverait à franchir ces combats dans le mode le plus difficile.

Nous avons compris la raison de nos difficultés en affichant l'écran Techiques : on y compte pas moins de 31 combinaisons de touches pour le combat. Vous obtiendrez un résultat différent selon que vous appuyez ou maintenez une touche, certains gestes ne sont possibles qu'en combinant deux touches, il faut parfois appuyer quatre fois pour obtenir le bon résultat.

L'autre défaut, c'est le peu d'indications dont on dispose pour avancer dans le jeu. Si on sait en général quelle est la prochaine étape, à certains moments, on est laissé à soi-même. Il n'est pas toujours clair également comment peuvent être utilisées les améliorations obtenues à l'équipement de Spider-Man, ni même si elles sont réellement utiles.

Verdict

On a donc ici un jeu superbement conçu, aux animations fluides offrant des moments mémorables. Entre les enquêtes, les conversations et les combats, on plonge avec délice dans un nouvel épisode de Spider-Man dont on contrôlerait certains développements. Un peu moins de combats interminables et un peu plus de guides, et on aurait un chef-d'oeuvre.

Marvel's Spider-Man